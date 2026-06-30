Conductor choca contra muro de centro comercial en carretera a El Salvador

Un agente de seguridad del lugar resultó gravemente herido tras el impacto.
OTRAS NOTICIAS: Clases de manejo terminan en tragedia: familia guatemalteca muere en EE.UU.
Un fuerte accidente de tránsito se registró este mediodía de martes 30 de junio en el kilómetro 19 de la ruta a El Salvador.
El conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra el muro perimetral de un centro comercial ubicado en el sector.
Debido al fuerte impacto, un agente de seguridad resultó gravemente herido, por lo que Bomberos Municipales le brindaron atención prehospitalaria para luego trasladarlo de emergencia hacia un centro asistencial.