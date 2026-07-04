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Así puedes conocer y convivir con el influencer Kerry Mann en su visita a Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
04 de julio de 2026, 16:58
El influencer está en Guatemala y así podrás conocerlo. (Foto: INGUAT)

El influencer está en Guatemala y así podrás conocerlo. (Foto: INGUAT)

El influecer Kerry Mann en su visita Guatemala, realizará una convivencia para conocer a sus seguidores guatemaltecos este próximo 11 de julio.

EN CONTEXTO: El influencer Kerry Mann llega a Guatemala y así lo recibieron (video)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) compartió los detalles del evento en que podrás asistir a conocer al tiktoker Kerry Mann, quien es reconocido por su amor al país y promover su gastronomía desde sus redes sociales.

Podrás conocer este próximo sábado 11 de julio, de 10:00 a 12:00 horas, en el Mercado de Artesanías La Aurora, ubicado en la 6a. calle 10-95 de la zona 13.

El "meet and greet " permitirá a los seguidores saludar y conocer al influencer, quien vivirá la cultura y los sabores de la gastronomía guatemalteca desde sus raíces.

Su llegada al país

Kerry, a través de sus redes sociales, ha expresado su amor y cariño por Guatemala, país que ha conocido por medio de comidas y antojitos guatemaltecos adquiridos en Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión realiza su primera visita al país.

El INGUAT le hizo una invitación para que pueda conocer Guatemala y este 4 de julio se dio a conocer que el creador de contenido llegó al país.

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