Así quedó el carro que se accidentó contra una pasarela en la Roosevelt

El vehículo colisionó contra la base de una pasarela del sector, dejando daños materiales.
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Durante la madrugada de este miércoles 17 de junio, se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 14 sobre la calzada Roosevelt con dirección a Guatemala.
Por razones que se desconocen, un vehículo particular perdió el control y terminó colisionando contra la base de una pasarela del sector.
Debido al impacto, el vehículo quedó completamente destruido en uno de sus costados.
Al lugar se presentó el Ministerio Público para determinar qué había sucedido con el vehículo.
En un video compartido en redes sociales se puede observar que varias partes de la estructura del automóvil quedaron sobre la cinta asfáltica.
Agentes de la PMT de Mixco brindaron apoyo para regular el paso vehicular.
Tras las diligencias correspondientes, se coordinó con una grúa, la cual retiró el obstáculo y liberó el carril que había permanecido cerrado.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución.