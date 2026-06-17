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Restringen el paso de vehículos a la Isla de Flores por daños en el puente

  • Por Reychel Méndez
17 de junio de 2026, 06:44
El paso ha quedado restringido para no poner en riesgo a los visitantes. (Foto: Inguat/Redes Sociales)

El paso ha quedado restringido para no poner en riesgo a los visitantes. (Foto: Inguat/Redes Sociales)

El paso hacia la Isla de Flores podrá realizarse por medio de lanchas.

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El acceso de vehículos hacia la Isla de Flores, Petén, queda restringido tras las daños estructurales registrados en el relleno del puente de ingreso, dio a conocer la Municipalidad de aquel lugar.

Esta medida preventiva se implementa de forma inmediata con el firme propósito de salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes ante la posibilidad de nuevos desprendimientos en la infraestructura vial, permitiendo exclusivamente la circulación de vehículos de emergencia.

El acceso a la Isla de Flores será posible únicamente por lancha hasta nuevo aviso. (Foto: Redes Sociales)
El acceso a la Isla de Flores será posible únicamente por lancha hasta nuevo aviso. (Foto: Redes Sociales)

Como alternativa para el traslado de personas, las autoridades instan a visitantes y vecinos a utilizar el servicio de transporte de lanchas, el cual se encuentra activo para garantizar la conectividad con la isla de manera ordenada y segura mientras se evalúa la zona.

Asimismo, las autoridades indicaron que la administración municipal ha convocado a una reunión urgente con representantes de los sectores turísticos y las distintas instituciones competentes.

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