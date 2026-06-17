Restringen el paso de vehículos a la Isla de Flores por daños en el puente

-

El paso hacia la Isla de Flores podrá realizarse por medio de lanchas.

OTRAS NOTICIAS: Sentencian a supervisor de red que traficaba a guatemaltecos

El acceso de vehículos hacia la Isla de Flores, Petén, queda restringido tras las daños estructurales registrados en el relleno del puente de ingreso, dio a conocer la Municipalidad de aquel lugar.

Esta medida preventiva se implementa de forma inmediata con el firme propósito de salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes ante la posibilidad de nuevos desprendimientos en la infraestructura vial, permitiendo exclusivamente la circulación de vehículos de emergencia.

El acceso a la Isla de Flores será posible únicamente por lancha hasta nuevo aviso. (Foto: Redes Sociales)

Como alternativa para el traslado de personas, las autoridades instan a visitantes y vecinos a utilizar el servicio de transporte de lanchas, el cual se encuentra activo para garantizar la conectividad con la isla de manera ordenada y segura mientras se evalúa la zona.

Asimismo, las autoridades indicaron que la administración municipal ha convocado a una reunión urgente con representantes de los sectores turísticos y las distintas instituciones competentes.