Así quedó el paso luego que un árbol se desplomara en zona 13 (Video)

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Cuando el árbol se desplomó, terminó cayendo sobre dos vehículos que se encontraban parqueados en la vía pública.

Durante las primeras horas de este martes 7 de julio, se reportó que un árbol se desplomó en zona 13 y dejó el paso obstaculizado, según informó la Policía Municipal de Tránsito.

El hecho se registró en la 5 avenida "A" y 4 calle, de la zona ya mencionada. Debido a los trabajos de limpieza y retiro del árbol, la 15 avenida "A" quedó totalmente bloqueada.

Para poder retirar el árbol, se solicitó con apoyo del equipo municipal de "Limpia y Verde". Además, de este hecho se conoce que dos vehículos particulares terminaron con el árbol encima, aunque se desconoce la gravedad de los daños en la estructura.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito brinda apoyo y ayuda en la regulación del tránsito para agilizar la habilitación de la vía.