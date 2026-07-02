VIDEO: así rescataron a hombre soterrado hace ocho días en Venezuela

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La víctima estaba en la garita del edificio, cuando este colpasó, dejándolo soterrado por ocho días.

Rescatistas lograron este jueves sacar con vida a un hombre atrapado desde hacía ocho días bajo las ruinas de un edificio en la zona más devastada por los terremotos en Venezuela, luego de un dramático operativo.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, zona costera arrasada el 24 de junio por el doble sismo que ha causado unos 2.300 muertos y miles de desaparecidos.

"Esto es verdaderamente un milagro", dijo la esposa de Gil, Gusbimar González. "Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes".

Los rescatistas se abrazaron y aplaudieron cuando Gil pudo finalmente ser extraído, constató una reportera de AFP en el lugar. Afuera lo esperaba un equipo médico. Fue llevado de inmediato a una ambulancia.

Mira aquí el video:

| ¡Milagro en Venezuela! Hernán Gil sobrevivió casi ocho días atrapado bajo los escombros y fue rescatado con vida en una operación que ha emocionado a miles.



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Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela cavaron dos rutas simultáneas durante los últimos cuatro días para liberarlo. El hombre recibió hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire durante el operativo.

La odisea de Gil llevó esperanza a una Venezuela en duelo y con escasas expectativas de encontrar sobrevivientes. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles siete días de duelo nacional "en homenaje" a las víctimas.

Con información de AFP