Así rescataron a trabajadores que cayeron a un pozo en Villa Nueva (Video)

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El hecho ocurrió durante trabajos de excavación para un paso a desnivel en Villa Nueva.

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Las imágenes muestran el momento en que rescatistas y trabajadores colaboraron en la recuperación del cuerpo de uno de los obreros fallecidos tras el derrumbe en la colonia El Paraíso, zona 5 de Villa Nueva.

Las imágenes muestran el momento en que rescatistas y trabajadores colaboraron en la recuperación del cuerpo de uno de los obreros fallecidos tras el derrumbe en la colonia El Paraíso, zona 5 de Villa Nueva. pic.twitter.com/NrfLIxtQIU — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 18, 2026

En el lugar, elementos de los Bomberos Municipales Departamentales coordinaron las labores junto a trabajadores del proyecto, quienes apoyaron en el uso de equipo para la extracción de un cuerpo del pozo.

Se reporta de manera preliminar al menos una persona fallecida. (Foto: Archivo/Soy502)

Personal de seguridad y vecinos permanecieron en el perímetro mientras se desarrollaba el rescate.

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Este hecho se registra luego de un derrumbe ocurrido durante trabajos de excavación para la construcción de un paso a desnivel en el sector, donde varios obreros quedaron soterrados. De forma preliminar, se reporta una persona fallecida mientras continúan las labores en el lugar.

: Wilder López pic.twitter.com/zmvDGFj57X — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 18, 2026

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Como medida de prevención, vecinos del sector decidieron bloquear el paso hacia la colonia para evitar posibles nuevos derrumbes.

Vecinos de la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villa Nueva, decidieron bloquear el ingreso de vehículos tras el derrumbe ocurrido en el sector, como medida preventiva ante el temor de nuevos incidentes.

: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/Nzzxh3Pgco — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 18, 2026

Según información compartida por vecinos el accidente ocurrió cerca de las once de la mañana de este sábado 18 de abril donde, según indicaron, creen que el paso de camiones en el lugar haya provocado el derrumbe de las paredes de la excavación.