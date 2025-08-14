Un espacio de ensueño en las playas de Chiquistepeque

-

Descansar a orillas del mar en la costa del Pacífico, en el departamento de Suchitepéquez, es un verdadero deleite

Su clima cálido atrae cada fin de semana a decenas de familias que buscan disfrutar de la playa y la brisa marina.

Uno de los destinos más conocidos es Chiquistepeque, una playa ubicada en la zona costera de Mazatenango, famosa por su belleza natural, tranquilidad y la comodidad de sus servicios.

En el segundo nivel también tiene piscina. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

En medio de este entorno se encuentra el Hotel Hamacas y Pescados, un lugar ideal para quienes buscan relajarse con estilo.

Este establecimiento de tres niveles cuenta con más de 15 años de trayectoria. Ofrece una experiencia completa al visitante, con habitaciones confortables, una piscina refrescante y un restaurante con vista directa al mar, todo esto ubicado a tan solo 40 metros de la playa.

Ahora tiene espacios para celebrar bodas. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Según informó la administración del lugar, disponen de habitaciones regulares, habitaciones V.I.P., habitaciones deluxe, bungalows, suites presidenciales y chalet, cuyos costos varían.

Además, el hotel ofrece servicios para eventos especiales como bodas, quinceaños, cumpleaños, cenas románticas y pedidas de matrimonio.

El hotel es grande y tiene diferentes opciones de alojamiento. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Para estos cuentan con un salón de usos múltiples con capacidad para 70 personas, equipado con aire acondicionado.

Chiquistepeque y Hotel Hamacas y Pescados representan una combinación perfecta de naturaleza, comodidad y hospitalidad para quienes buscan escapar de la rutina y conectarse con el mar.