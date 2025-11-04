¿Cómo llega la manía a tu mesa? Te mostramos el secreto de Chiquimula

-

La Aldea Shororaguá en Chiquimula se ha convertido en el destino perfecto para quienes buscan vivir el 'Tour de la Manía Chiquimula', una experiencia de turismo rural que combina naturaleza, identidad local y gastronomía.

Con el objetivo de compartir y disfrutar de distintas actividades relacionadas con la manía, se realizan tours para turistas locales, nacionales e internacionales.

En estos se permite a los visitantes conocer sobre la producción y los beneficios de la manía, así como disfrutar de sus los derivados de este alimento en diversas presentaciones como platos fuertes y postres.

Además, se busca promover la identidad local y apoyar a los productores de este departamento.

Propietarios del cultivo, se unen al tour de la manía para mostrar la cosecha. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Carlos Ruedas, guía de turismo, explicó que la aldea Shororaguá es una de las comunidades en donde se produce la manía.

"Lo primero es ir a la aldea, la cual está rodeada de verde y podrás disfrutar de aire puro. Ahí nace la manía de Chiquimula", refiere.

Allá te va a esperar don Estuardo y su familia, quienes abren las puertas de su hogar. "Ellos hornean la manía de una manera muy artesanal y eso es lo que queremos que vean. También tenemos la fábrica de manías, que es la más grande y se llama San José", detalló.

El tour de la manía se realiza con el objetivo de que la población conozca la producción. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Chiquimula está a 5 kilómetros de la cabecera y el objetivo es también que conozcan la comunidad, y de dónde sale la manía que nos comemos", indicó.

El guía dijo que Shororaguá significa chorro de agua, y cuando te encuentres en la parte alta vas a ver un cerro con una garganta de agua. "Algo curioso es que en las calles se atraviesan un montón de mangueritas de color negro, que son las que transportan el agua desde ese cerrito a las casas", detalló.

En el lugar se puede observar el proceso completo de la manía. (Foto: Huerta Familiar)

Ruedas agregó que con este recorrido esperan la llegada de más turistas de Guatemala y de otros países, para que conozcan la producción, a los productores y a este bello lugar rodeado de espacios plagados de naturaleza y encanto.

Si deseas realizan el tour de la manía, puedes llamar al teléfono 3025-54 79.

Otros datos