Ataque armado en Amatitlán deja dos muertos, entre ellos un PNC y otro agente herido

Una de las víctimas mortales es un oficial de la Policía el herido también es un agente policial.
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Un ataque armado registrado este domingo en la aldea Mesillas Bajas, en el municipio de Amatitlán, dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además de otro agente herido que fue trasladado a un centro asistencial, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, las unidades de emergencia fueron movilizadas al lugar tras recibir el aviso de un enfrentamiento armado.
Al arribar, confirmaron que dos personas habían fallecido como consecuencia de las heridas sufridas durante el incidente.
Entre las víctimas mortales se encuentra un oficial de la PNC, mientras que otro integrante de la institución policial resultó herido.
Los bomberos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron desde la emergencia de un centro asistencial hacia otro hospital para continuar con su tratamiento.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de la segunda persona fallecida ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque.
Asimismo, se desconoce el móvil del hecho armado. Al lugar llegaron las fuerzas de seguridad mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes por parte del Ministerio Público.