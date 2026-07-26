MP perfila como ataque directo la masacre ocurrida en Boca del Monte

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El procesamiento de la escena terminó durante la madrugada y el MP continúan con las diligencias para identificar a los responsables del hecho.

OTRAS NOTAS: Identifican a víctimas mortales del ataque armado en Boca del Monte

El Ministerio Público (MP) informó que la principal hipótesis que maneja sobre el ataque armado ocurrido en Boca del Monte, Villa Canales, en el que murieron al menos seis personas y dos más resultaron heridas, es que se trató de un ataque directo.

Por medio de su Departamento de Información y Prensa, la institución indicó que la Fiscalía Municipal de Villa Canales mantiene las investigaciones por el incidente armado registrado en la zona 2 Boca del Monte, Villa Canales.

En el lugar al menos personas perdieron la vida a consecuencia de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

El MP detalló que el procesamiento de la escena del crimen concluyó aproximadamente a las 5.00 horas de este domingo, luego de trabajar desde cerca de la medianoche del sábado para la recolección de indicios y evidencia que permita esclarecer lo sucedido.

La masacre ocurrida en Boca del Monte dejó al menos seis personas fallecidas y dos heridas; las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque. (Foto: CBM / Soy502)

De acuerdo con las primeras diligencias efectuadas por los fiscales e investigadores, el hecho se perfila preliminarmente como un ataque directo.

No obstante, la institución aclaró que la investigación continúa en desarrollo para confirmar esta hipótesis y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público indicó que trabaja en la individualización de los posibles responsables.

Asimismo, en el fortalecimiento de la investigación para promover las acciones legales que correspondan contra quienes resulten implicados.

El ataque armado ocurrió en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 Boca del Monte, Villa Canales.

Según los cuerpos de socorro, el hecho dejó al menos seis personas fallecidas en el lugar y dos heridos que fueron trasladados a distintos centros asistenciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque y la identidad de los responsables.