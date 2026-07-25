Ataque armado en Amatitlán deja una víctima mortal y a una persona herida

Un hombre y una mujer fueron víctimas de un hecho armado en Amatitlán durante la tarde de este viernes.
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Bomberos Voluntarios fueron requeridos durante la tarde de este viernes 24 de julio en Amatitlán luego que se reportara un hecho armado.
De inmediato, los socorristas de la 29 compañía se dirigieron a la colonia El Pedregal, en el municipio ya mencionado.
A su llegada, localizaron a una mujer con una herida de bala en la pierna izquierda y a un hombre, el cual ya no contaba con signos vitales.
De inmediato estabilizaron a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital Nacional de Amatitlán, donde quedó bajo atención médica.
Al lugar de los hechos se presentaron las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.