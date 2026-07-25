¡Dos carros volcados! Cuatro personas resultan heridas en accidente de tránsito

Luego de una triple colisión en Palencia, tres personas fueron atendidas y trasladadas por Bomberos Voluntarios hacia el hospital.
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Durante la tarde de este viernes 24 de julio, un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.
Dos vehículos particulares y una motocicleta se vieron involucrados en un hecho vial sobre esta carretera, dejando a los dos automóviles volcados y a tres personas con heridas y golpes.
Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales, quienes dieron primeros auxilio a las personas afectadas y posteriormente las trasladaron para recibir atención médica.
En un video compartido por los socorristas se logra observar que los vehículos obstaculizan el paso en este tramo.
Agentes de Provial también llegaron al lugar para coordinar el paso y el retiro de los vehículos implicados, uno de ellos fue colocado a un costado de la carretera.