Ataque armado en la avenida Petapa deja un hombre herido

Por causas que se desconocen se registró un incidente armado la madrugada de este 21 de julio.
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Un hombre de 25 años resultó herido en un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes 21 de julio, en la avenida Petapa y 5.ª calle de la zona 12 capitalina.
De acuerdo con los Bomberos Municipales, varias llamadas ingresaron a la línea de emergencia 123 para alertar sobre una persona herida en el sector.
Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a Juan Francisco Caal, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Trasladado
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y lo estabiliazaron antes de trasladarlo de emergencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.
Tras el hecho de violencia, las autoridades correspondientes fueron notificadas y ya se encuentran a cargo de las investigaciones correspondiente.