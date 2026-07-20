Ataque armado dentro de vivienda deja a una mujer y a una adolescente fallecida

Las víctimas del hecho armado quedaron dentro de una habitación de la vivienda.
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Bomberos Voluntarios fueron requeridos debido a un ataque armado en el interior de una vivienda, en Sanarate, El Progreso.
A la llegada de los socorristas, localizaron a dos víctimas femeninas en el interior de una habitación. De inmediato iniciaron las revisiones correspondientes y determinaron que las mujeres ya no contaban con signos vitales.
Los bomberos indicaron que se trató de una mujer 24 años y una adolescente de 17, quienes fallecieron debido a la gravedad de las heridas.
Se presume que la o las personas responsables ingresaron a la vivienda y atacaron a las víctimas. Asimismo, se desconocen las causas que originaron este ataque, por lo que serán establecidas por las autoridades competentes.
Elementos de la Policía Nacional Civil resguardan la escena mientras los peritos e investigadores Ministerio Público arriban al lugar.