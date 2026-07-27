Ataque armado en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango deja un hombre fallecido

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Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron el suceso.

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Un ataque armado registrado en la colonia Gálvez, del municipio de Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, dejó como saldo una persona fallecida, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, la emergencia fue atendida luego de recibir una alerta sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Al llegar al lugar, las unidades localizaron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades realizaron el procesamiento de la escena tras el ataque armado ocurrido en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. (Foto: CBV / Soy502)

Los bomberos indicaron que la víctima era un hombre de aproximadamente 28 años, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Debido a la gravedad de las lesiones, ya había fallecido cuando fue evaluado por el personal de emergencia.

Tras confirmar el deceso, los socorristas acordonaron el área y permanecieron en el lugar a la espera de las autoridades correspondientes para que realizaran las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las circunstancias en las que ocurrió el ataque permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.