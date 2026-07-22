Tránsito en la Interamericana: ataque contra bus extraurbano esta mañana

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Alta carga vehicular se ha generado luego que la vía que conduce hacia el occidente ha quedado bloqueada por las autoridades.

Un ataque armado ocurrió la mañana de este miércoles 22 de julio en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez.

Desconocidos dispararon en pleno tránsito en contra de un bus extraurbano, que cubre ruta hacia Quiché, por causas que aún no han sido establecidas, lo que ha ocasionado congestionamiento en el sector.

Largas colas de vehículo se han formado tras el hecho armado. (Foto: PMT San Lucas Sacatepéquez)

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) han acordonado la escena, en donde recaban información e indicios que quedaron sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Voluntarios informaron que le brindaron atención prehospitalaria en el lugar a una persona que viajaba como pasajero y que resultó con herida por proyectil de arma de fuego y posteriormente fue trasladada al Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Un bus extraurbano que cubre ruta hacia Quiché fue atacado a balazos. (Foto: CBMD)

El piloto del bus habría continuado su marcha y fue auxiliado en el kilómetro 59.5 libramiento de Chimaltenango por Bomberos Municipales Departamentales, quienes mencionaron que dicho conductor sufrió de crisis nerviosa.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez indicó que se habilitó un carril auxiliar temporal con dirección hacia el occidente para que los vehículos puedan avanzar.