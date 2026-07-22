Doble crimen: ataque deja dos fallecidos en la zona 6 capitalina

Un incidente armado fue reportado la madrugada de este miércoles 22 de julio en la 25 avenida y 21 calle, a un costado del campo Manía Villatoro, ubicado en la zona 6 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados por vecinos del sector que escucharon los disparos, tras la llegada de los paramédicos se constató que dos hombres habían fallecido debido a la gravedad de las heridas de bala.

De momento las víctimas aún no han sido identificadas, pero se estima que tenían entre 18 y 30 años de edad, según indicaron los socorristas.

Los bomberos constataron que dos hombres fueron víctimas de un ataque armado. (Foto: CBM)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena del doble crimen, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron las diligencias correspondientes.

Las autoridades investigan el motivo de este hecho de violencia para tratar de dar con los responsables.

El cuerpo de una de las víctimas que intentó escapar quedó a unos metros del otro. (Foto: CBM)