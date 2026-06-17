Ataque armado contra conductor de bus extraurbano queda grabado

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El ataque quedó grabado desde una cámara de seguridad del sector de San Martín, Chinautla.

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Un hombre y una mujer trabajaron en conjunto para realizar un ataque armado contra un transporte colectivo en San Martín, Chinautla.

Según los datos proporcionados por la descripción del video, este corresponde al pasado martes 16 de junio, durante las horas de la mañana.

El hecho quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del sector.

Los cómplices se conducían a bordo de una motocicleta, al llegar al extremo de buses, la mujer desciende del vehículo y se acerca al transporte; en cuestión de segundos dispara en repetidas ocasiones y huye de la escena.

Debido al sonido de las detonaciones, un motociclista y su acompañante que pasaban por el lugar, pierden el control y terminan cayendo a la cinta asfáltica. Mientras, otros vehículos trataban de esquivar la escena y a la atacante.

Con el arma en la mano, la mujer corre hasta llegar al vehículo, guarda la pistola y se sube a la motocicleta para poder escapar con rumbo desconocido.

Hasta ahora, no se descarta que este hecho de violencia esté relacionado con extorsiones, aunque serán las autoridades las competentes de esclarecer los hechos.

Mira el video:

