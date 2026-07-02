Ataque armado deja un conductor fallecido en zona 1 de Villa Nueva

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La víctima fue atacada a balazos por desconocidos cuando transitaba a plena luz del día.

Un incidente armado sucedió la tarde de este jueves 2 de julio en la 3a. calle y 11 avenida de la zona 1 de Villa Nueva.

En el lugar fue atacado a balazos un motorista, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes tras su arribo constataron que la víctima ya había fallecido por la gravedad de las múltiples heridas.

De momento se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien aún no ha sido identificado.

El cuerpo de la víctima quedó sobre la cinta asfáltica. (Foto: CVB)

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley y determinar las causas de este hecho de violencia.

Esto ha afectado el tránsito en el sector, por lo que se recomienda utilizar vías alternas.