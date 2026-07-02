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¡Camión volcado! Accidente afecta el tránsito en zona 16

  • Por Geber Osorio
02 de julio de 2026, 15:20
Ciudad de Guatemala
El camión volcado ha obstaculizado uno de los carriles. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El camión volcado ha obstaculizado uno de los carriles. (Foto vía: Amílcar Montejo)

El percance vial ha provocado congestionamiento en el sector.

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Un accidente de tránsito ha ocasionado tránsito lento la tarde de este jueves 2 de julio en la 9a. avenida y 3a. calle de la zona 16, específicamente en la rotonda de la colonia Lourdes.

En el percance vial se vio involucrado un camión que terminó volcado luego de que el piloto del mismo perdiera el control por causas que aún no han sido establecidas.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, hubo heridos que ya fueron auxiliados.

Persona municipal limpia el área afectada tras la volcadura del camión. (Foto vía: Amílcar Montejo)
Persona municipal limpia el área afectada tras la volcadura del camión. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Personal municipal ya se encuentra en el lugar ayudando a realizar la limpieza en el área afectada y apoyando para que pueda habilitarse nuevamente el tramo vehicular.

De momento se está a la espera que se retire el vehículo de transporte pesado, mientras las autoridades correspondientes atienden la emergencia.

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