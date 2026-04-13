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Ataque armado en zona 13, un conductor resulta herido

  • Por Jessica González
13 de abril de 2026, 09:21
La víctima fue trasladada a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial. (Foto: Bomberos Municipales)

El conductor habría sido víctima de un asalto.

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Un ataque armado se registró esta mañana de lunes 13 de abril en la 7a. avenida y 4a. calle de la zona 13 capitalina.

El conductor de un auto tipo sedán fue atacado a tiros en un presunto asalto mientras transitaba por el sector. 

Bomberos Municipales atendieron a la víctima de 27 años, quien presentaba varios impactos de bala, por lo que fue trasladado hacia la emergencia del IGSS.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

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