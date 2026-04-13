Menor de 17 años muere durante una carrera clandestina

Este acto de imprudencia terminó en luto para una familia guatemalteca.
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Un violento hecho de tránsito, ocasionado por presuntas carreras clandestinas, cobró la vida de un adolescente y dejó a cuatro personas con heridas de gravedad en el kilómetro 115.5 de la ruta que conduce hacia Sipacate, Escuintla.
Alrededor de las 20:30 horas, dos menores que se conducían en una motocicleta de alto cilindraje participaban en una competencia de velocidad.
Según reportes preliminares, los jóvenes perdieron el control del vehículo e impactaron de frente contra otra motocicleta en la que viajaba una familia de tres integrantes.
Los auxilian
Los Bomberos Voluntarios se desplazaron al lugar y al llegar, los paramédicos encontraron una escena devastadora donde vecinos ya intentaban auxiliar a las víctimas.
Tras estabilizarlos, los heridos fueron trasladados al Centro de Atención Permanente (CAP) local, pero debido a la gravedad de las lesiones, fueron remitidos al Hospital Nacional de Escuintla.
En el lugar del incidente se confirmó la muerte de Andy David Romanely López, de 17 años.
Los socorristas identificaron a los lesionados como:
- Milvia Maribel Valladares, de 26 años.
- Edwin Bernardino Román, de 34 años.
- Edwin Ottoniel Román, de 9 años.
- Gilmar Iván Ayala, de 15.