Doble crimen: ataque armado deja dos fallecidos y un herido en ruta al Atlántico

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Las tres víctimas fueron atacadas a disparos y dos de ellas murieron en la ruta al Atlántico.

Un ataque armado se registró la mañana de este miércoles 11 de noviembre en el kilómetro 10 de la ruta al Atlántico, en la colonia Santa Clara II, en la zona 18 de la ciudad capital.

Desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra tres hombres, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios y Municipales.

Tras el arribo de los socorristas, se constató que dos de las víctimas ya habían fallecido debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Una de las víctimas es un hombre de aproximadamente 35 años. (Foto: CVB)

Los fallecidos aún no han sido identificados y sus cuerpos quedaron a pocos metros de distancia, pero se presume que ambos sean pilotos de tuctuc, según se dio a conocer de manera preliminar.

De acuerdo con el oficial Víctor Gómez, una de las víctimas, quien es de aproximadamente 35 años, viste un suéter gris, camisa aqua, pantalón de lona azul y zapatos negros.

Las víctimas fueron atacadas a balazos esta mañana. (Foto: CBM)

Trasladado

La víctima que resultó herida fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para que pudiera recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque que ha dejado a dos hombres sin vida, por lo que serán las autoridades competentes quienes esclarezcan este hecho de violencia.