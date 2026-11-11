Fatal accidente: conductor fallece tras percance vial en la Interamericana

Un mortal accidente se produjo a tempranas horas de este 11 de noviembre.
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Un trágico accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.
Bomberos Voluntarios fueron alertados luego de que un camión y una motocicleta se vieran involucrados en el percance vial, en donde quedó el cuerpo de un hombre sobre la cinta asfáltica.
Sin embargo, tras la llegada de los socorristas, se confirmó que el motorista había fallecido por politraumatismo, por lo que se dio aviso a las autoridades competentes.
Tránsito complicado
El tránsito en el sector se ha complicado debido al cierre de dos carriles con dirección hacia el occidente. Se recomienda conducir con precaución y de ser posible utilizar vías alternas.