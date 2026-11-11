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Temblor sorprende a guatemaltecos durante esta madrugada

  • Por Geber Osorio
11 de noviembre de 2026, 06:20
El sismo tuvo el epicentro en el departamento de Santa Rosa. (Imagen: archivo/Soy502)

El sismo tuvo el epicentro en el departamento de Santa Rosa. (Imagen: archivo/Soy502)

La madrugada de este miércoles se registró un sismo con epicentro en el departamento de Santa Rosa.

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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 1:46 horas de este miércoles 11 de noviembre.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 3.6.

La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Santa Rosa y tuvo una profundidad de 2 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.

El sismo fue de magnitud 3.6. (Imagen: Insivumeh)
El sismo fue de magnitud 3.6. (Imagen: Insivumeh)

La mañana del pasado martes se registraron dos fuertes sismos con epicentro en el océano Pacífico, los cuales tuvieron magnitudes de 5.2 y 5.0, respectivamente.

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