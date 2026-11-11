Temblor sorprende a guatemaltecos durante esta madrugada

La madrugada de este miércoles se registró un sismo con epicentro en el departamento de Santa Rosa.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 1:46 horas de este miércoles 11 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 3.6.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Santa Rosa y tuvo una profundidad de 2 kilómetros, según el reporte del Insivumeh.
La mañana del pasado martes se registraron dos fuertes sismos con epicentro en el océano Pacífico, los cuales tuvieron magnitudes de 5.2 y 5.0, respectivamente.