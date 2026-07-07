Dos hombres resultan heridos tras ser atacados a balazos esta noche en zona 18

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Las víctimas ya han sido identificadas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales luego de sufrir múltiples heridas de bala.

Dos personas fueron víctimas de un incidente armado ocurrido la noche de este lunes en la colonia Alameda Norte, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Ambas personas recibieron atención prehospitalaria en el lugar por los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al llamado de vecinos del sector que escucharon los disparos.

Las víctimas fueron identificadas como: Kevin Amilcar Luton, de 28 años, y Yacson Marrero Castillo, de 50.

Uno de los heridos fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. (Foto: CVB)

El primer herido fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y el segundo fue llevado hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

De momento se desconoce la causa de este hecho de violencia, por lo que las autoridades correspondientes realizan las diligencias de ley e investigaciones del caso.