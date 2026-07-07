¡Derriban un semáforo! Dos vehículos colisionan y afectan el tránsito en zona 7

-

Uno de los conductores involucrados se encuentra en aparente estado de ebriedad.

Un fuerte accidente de tránsito sucedió la noche de este lunes 6 de julio en la calzada Doroteo Guamuch Flores y 34 avenida de la zona 7 capitalina.

En el percance vial se vio involucrado un automóvil y una camioneta que por causas que se desconocen colisionaron fuertemente.

Esto provocó que terminaran derribando un semáforo, un muro publicitario y una señal direccional, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

De manera preliminar no se reportaron personas heridas, pero la situación afecta el tránsito en dirección al occidente.

Además, se procederá a realizar prueba de alcoholemia, porque uno de los conductores podría encontrarse en estado de ebriedad e intentó darse a la fuga.