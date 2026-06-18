Ataque armado deja a un hombre y a una mujer heridos sobre el puente El Incienso

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El tránsito también se ha visto afectado en el sector luego de que quedara obstruido uno de los carriles.

Una balacera se registró en pleno tránsito sobre el puente El Incienso, en el carril derecho de la vía que conduce de la zona 3 hacia la zona 7 capitalina en el Anillo Periférico.

Los atacantes dispararon en contra de un vehículo, lo que provocó que un conductor y una mujer que lo acompañaba resultaran heridos.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y les brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes posteriormente fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Además, los socorristas asistieron en el lugar del ataque a otra mujer y tres niños que sufrieron de crisis nerviosa luego de que se cometiera este hecho de violencia.

Un conductor y una mujer que lo acompañaba resultaron heridos tras ser atacados a balazos en el puente El Incienso.



: Oscar Rivas / Nuestro Diario pic.twitter.com/tWpfJUFIaP — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 18, 2026

Investigan

De momento se desconoce el motivo de este ataque armado que ha dejado dos víctimas heridas que aún no han sido identificadas.

Las autoridades correspondientes se encuentran en el lugar de los hechos realizando las investigaciones y diligencias de ley

Este incidente armado ha provocado congestionamiento en el sector, por lo que se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales.