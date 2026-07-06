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Ataque armado deja un fallecido en zona 18

  • Por Susana Manai
05 de julio de 2026, 18:27
Los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo tras ser víctima de un ataque armado en la zona 18.

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Un hombre de aproximadamente 35 años murió a causa de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego durante un ataque armado registrado la tarde de este domingo 5 de julio en la zona 18.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras el ataque. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida tras el ataque. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado por las autoridades.

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