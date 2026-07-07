Ataque armado deja a una joven herida esta tarde en Amatitlán

La víctima es una mujer de 19 años que ya fue identificada y quedó internada en un centro asistencial.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este martes 7 de julio en la 2a. avenida y 10a. calle de la colonia Cerro Corado, en Amatitlán.
Desconocidos dispararon en contra de una mujer, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas arribaron al lugar y confirmaron que la víctima identificada como: Rubí Esmeralda Ajanel, de 19 años, sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Luego de ser estabilizada, esta persona fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán, en donde fue recibida por médicos de turno.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que ha dejado como saldo una víctima.