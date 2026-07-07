Adolescente muere durante un ataque armado en zona 16

Vecinos alertaron a los socorristas tras escuchar varios disparos en el lugar.
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Un ataque armado se registró esta martes 7 de julio en la 5a. calle y 2a. avenida de la colonia Santa Rosita, zona 16.
Un adolescente de 14 años fue localizado sobre la vía pública.
Bomberos Municipales llegaron al lugar y determinaron que el menor ya no contaba con signos vitales.
Según los socorristas, fueron alertados por varios vecinos que escucharon detonaciones de arma de fuego.
Autoridades ya están en el lugar para realizar las acciones e investigaciones correspondientes.