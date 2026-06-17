Doble crimen: Ataque armado deja a una pareja fallecida en ruta al Atlántico

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El hecho armado ha provocado congestionamiento en el sector.

Una balacera ocurrió este martes 16 de junio en el kilómetro 14.5 de la ruta al Atlántico, en la zona 25 de la ciudad capital.

En el lugar, desconocidos atacaron a una pareja que quedó sobre la cinta asfáltica, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, pero tras su arribo constataron que ambas personas ya habían fallecido.

De momento no han sido identificadas las víctimas, solamente se confirmó por parte de los socorristas que se trata de un hombre y una mujer.

La Policía Nacional Civil (PNC) ya se encuentra en el lugar a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque.

Los cuerpos sin vida de las víctimas quedaron sobre el asfalto. (Foto: CVB)

Tránsito lento

Este hecho de violencia ha generado tránsito lento en el sector, por lo que se ha coordinado con agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para agilizar la movilidad vehicular, según explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Se recomienda conducir con precaución en el área afectada para evitar accidentes y mayores complicaciones.