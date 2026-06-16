¡De intrusa! Rescatan a serpiente que había ingresado a una vivienda

La serpiente puso en alerta a una familia, pero finalmente todo quedó en un susto.
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Una familia se alarmó luego de que una serpiente ingresara a su vivienda ubicada en la comunidad Plan de Monte Grande, en Sanarate, El Progreso.
La familia dio aviso a los Bomberos Municipales Departamentales para que pudieran retirar a la serpiente del lugar.
Los socorristas indicaron que se trataba de una masacuata (boa constrictor, no venenosa), la cual fue rescatada y retirada de la vivienda sin que ninguna persona resultara herida.
De acuerdo con el cuerpo de bomberos, se utilizó equipo especial de manejo de fauna y se aplicaron técnicas adecuadas de control, con las que se logró atrapar al reptil sano y salvo.
Como parte de los protocolos ecológicos de la institución, la masacuata será evaluada para verificar que no se encuentre herida y posteriormente será liberada en un área boscosa y protegida, alejada de los sectores poblados para garantizar la conservación de su especie y el equilibrio del ecosistema local.