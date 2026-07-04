Ataque armado deja una persona herida en zona 5

Una persona herida fue trasladada por Bomberos Municipales a un centro asistencial.
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Un ataque armado fue reportado durante la mañana de este sábado 4 de julio en la colonia Santa Ana en la zona 5.
Bomberos Municipales llegaron al lugar tras varios llamados de auxilio que indicaban que una persona había resultado herida.
Por el momento, la persona herida no ha sido identificada y tampoco se conocen las razones por las que habría sucedido el ataque.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área para iniciar la investigación del caso y dar con los responsables.