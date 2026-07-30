Crimen en velorio: dos jóvenes y un adolescente fallecen tras sufrir un ataque

- Las víctimas, quienes murieron al sufrir múltiples impactos de bala, ya fueron identificadas. OTRAS NOTICIAS: VIDEO: captan erupción del volcán de Fuego durante temblor de este jueves Un ataque armado ocurrido durante un velorio en el cantón La Libertad, Parramos, Chimaltenango, dejó tres personas fallecidas, entre ellos un menor de edad, durante la madrugada de este jueves 30 de julio. Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que los socorristas fueron alertados por vecinos sobre varias personas heridas por proyectil de arma de fuego. No obstante, al llegar al lugar y evaluar a las víctimas, confirmaron que dos de ellas ya no presentaban signos vitales, mientras que la tercera víctima se encontraba herida, pero falleció en su ingreso al Hospital Nacional de Chimaltenango. Los cuerpos de dos de las tres víctimas quedaron en el lugar de los hechos. (Foto: CVB) Las víctimas mortales fueron identificadas como: Andrés Sabino Pérez, de 20 años, Juan Gabriel Jauría Dávila, de 14, y Luis Antonio Morales Pérez, de 29. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ya inició las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho criminal. Las autoridades investigan el motivo de este triple crimen. (Foto: CVB)