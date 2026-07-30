VIDEO: captan erupción del volcán de Fuego durante temblor de este jueves

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Una cámara de vigilancia captó el momento en que el volcán de Fuego hizo erupción durante el fuerte sismo de esta madrugada.

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Un fuerte temblor de magnitud 5.9 se registró durante la madrugada de este jueves 30 de julio en el territorio guatemalteco.

Durante este sismo también ocurrió una erupción del volcán de Fuego, la cual quedó grabada en video por una cámara de vigilancia.

En las imágenes se observa cuando el coloso comienza a hacer una leve explosión y segundos después se escucha un estruendo por el temblor, el cual se incrementa hasta que finaliza el mismo.

Mira aquí el video:

El Volcán de Fuego tuvo una leve erupción durante el #temblorgt de este jueves cerca de la 1:00 de la mañana.



: AfarTV pic.twitter.com/XBVK3apAj8 — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 30, 2026

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Pese a la magnitud del temblor, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó esta mañana que no se han tenido reporte de daños ni víctimas.