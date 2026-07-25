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Atacantes aprovechan un callejón oscuro y le quitan la vida a una mujer

  • Con información de Oscar Rivas/Colaborador
24 de julio de 2026, 20:57
La víctima habría sido atacada por la espalda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

La víctima habría sido atacada por la espalda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Testigos indicaron que la fallecida no era del sector y desconocen las razones del ataque.

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Una mujer que caminaba sobre la 7a.calle y 4a. avenida, zona 3, de Villa Canales, fue asesinada por desconocidos.

Según testigos, la mujer no era vecina del sector y caminó hacia un callejón oscuro, esto fue aprovechado por sus victimarios quienes sin avisarle pasaron junto a ella y le dispararon por la espalda.

La mujer tenía alrededor de 20 años, ampliaron los paramédicos, quienes trataron de reanimarla cuando arribaron al lugar, pero esto ya no fue posible debido a que ya no contaba con signos vitales.

Tras confirmar el deceso de la víctima, se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

La mujer fue atacada por desconocidos. (Foto: CVB)
La mujer fue atacada por desconocidos. (Foto: CVB)

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