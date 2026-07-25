Atacantes aprovechan un callejón oscuro y le quitan la vida a una mujer

Testigos indicaron que la fallecida no era del sector y desconocen las razones del ataque.
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Una mujer que caminaba sobre la 7a.calle y 4a. avenida, zona 3, de Villa Canales, fue asesinada por desconocidos.
Según testigos, la mujer no era vecina del sector y caminó hacia un callejón oscuro, esto fue aprovechado por sus victimarios quienes sin avisarle pasaron junto a ella y le dispararon por la espalda.
La mujer tenía alrededor de 20 años, ampliaron los paramédicos, quienes trataron de reanimarla cuando arribaron al lugar, pero esto ya no fue posible debido a que ya no contaba con signos vitales.
Tras confirmar el deceso de la víctima, se coordinó con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.