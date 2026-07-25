Exhiben a mujer que agrede a su mamá en Honduras (video)

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La mujer aseguró que el video fue divulgado por su expareja con el propósito de perjudicarla.

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Un video viralizado en redes sociales habría evidenciado a una mujer agrediendo a su madre en Honduras. Luego que se identificara a la agresora, fue duramente criticada en redes sociales y decidió dar declaraciones del hecho.

Se trata de Yanira Quiroz, la mujer que aparece en un video viral agrediendo físicamente a su mamá en la ciudad de La Ceiba.

Dicho video se habría grabado meses antes de que se popularizara. Por medio de otro video, Quiroz aseguró que reconoce el error que cometió, afirmó que ya pidió perdón a su madre y anunció que se presentará ante las autoridades para responder por el caso.

Durante una entrevista concedida a HCH, Quiroz manifestó que la difusión de la grabación le ha provocado amenazas de muerte y un fuerte impacto emocional.

Asimismo, admitió que el día de la agresión había ingerido bebidas alcohólicas y dijo haber perdido el control de la situación.

#MNTV ❗️¿Y AHORA RESULTA QUE ERA “DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS”? VIDEO DE AGRESIÓN GENERA POLÉMICA❗️



Tras hacerse viral un video donde se observa una presunta agresión contra una adulta mayor, la mujer señalada salió a responder y aseguró que la grabación no sería reciente,… pic.twitter.com/aW1QJmUa2o — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) July 21, 2026

Expareja habría divulgado el video

La mujer indicó que el video habría sido divulgado por su expareja con el propósito de perjudicarla, también afirmó que anteriormente había interpuesto denuncias por presunto acoso y chantaje en su contra.

En la misma declaración también señaló que existen conflictos familiares relacionados con la vivienda donde residía junto a sus padres.