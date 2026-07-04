Un hombre fallecido y un herido tras ataque armado en zona 7

El hecho armado que ocurrió en la colonia Quinta Samayoa, ubicada en la zona 7, cobró la vida de un hombre y otro resultó gravemente herido por los impactos de bala.
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Sujetos desconocidos iniciaron a disparar causando que los proyectiles alcanzaran a impactar a dos hombres que se encontraban en la 10a. avenida y 10a. calle de dicha colonia.
Las víctimas recibieron múltiples impactos de bala; lo que causó que uno de ellos muriera en el lugar.
Mientras que la segunda víctima, de 30 años aproximadamente, fue trasladado de emergencia por los Bomberos Municipales, quienes confirmaron que resultó con varias heridas en su cuerpo tras el ataque armado.
La persona fallecida fue identificada por los cuerpos de socorro, como Josué Estuardo Zicajá, de 35 años.
Hasta el momento se conoce que las víctimas habrían sido colaterales, ya que el ataque armado iba dirigido contra otra persona que resultó ilesa.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizan la investigación correspondiente del crimen la tarde de este sábado 4 de julio.