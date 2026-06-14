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Violento ataque armado contra PNC deja dos agentes heridos

  • Con información de Eunice Valdez / colaboradora
14 de junio de 2026, 08:47
Momentos de tensión se vivieron durante este enfrentamiento. (Foto: RRSS)

Momentos de tensión se vivieron durante este enfrentamiento. (Foto: RRSS)

Varios individuos iban armados con fusiles, chalecos antibalas y gorros pasamontañas.

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Dos agentes de la PNC resultaron heridos durante un enfrentamiento armado, en el sector conocido como la milla 37, entre los municipios de Morales y Los Amates, Izabal.

Según información preliminar, agentes que realizaban patrullajes observaron a varios individuos armados con fusiles, chalecos antibalas y gorros pasamontañas, quienes se movilizaban en vehículos y motocicletas.

Al intentar identificar a los ocupantes de uno de los automotores, los sospechosos abrieron fuego contra los policías.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

Durante el ataque resultaron heridos los agentes identificados como: Deyvis Chavac Batres y Selvin Jonathan Briones Caal.

Ambas víctimas fueron trasladados por Bomberos Voluntarios hacia un centro asistencial de Puerto Barrios, mientras que en el lugar quedó la unidad policial involucrada con múltiples impactos de bala en la parte trasera.

Las autoridades reportaron la captura de cinco hombres y el decomiso de cuatro armas cortas y dos fusiles calibre .223.

Tras el enfrentamiento, fuerzas de la PNC y del Ejército desplegaron un operativo en el área, donde se mantenía bajo resguardo un sector cercano a un inmueble en el que, según reportes preliminares, permanecía un grupo de aproximadamente 40 hombres armados.

Durante este enfrentamiento varias calles del sector fueron cerradas mientras se realizaba el procedimiento policial.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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