Esta es la tarifa de apertura de la carretera Xochi

-

La operaciones de esta nueva ruta privada inician este domingo 14 de junio.

La carretera privada "Xochi, Corredor de la Flores" ha iniciado a recibir conductores tras haber iniciado sus operaciones.

Este proyecto vial de 31 kilómetros conecta los kilómetros 142 y 172 de la CA-2 Occidente y atraviesa seis municipios de Suchitepéquez y Retalhuleu.

Tras su inauguración oficial el pasado 12 de junio, como bienvenida han instalado una tarifa de inauguración desde este domingo hasta el 13 de septiembre.

La tarifa especial de bienvenida será de Q35 por el recorrido completo de 31 km, y aplica para vehículos livianos que circulen en este nuevo tramo de carretera; en horario de 6:00 a 18:00 horas.

En este proyecto se pretende ahorrar más de tres horas de trayecto, además de ofrecer comodidad y seguridad en la circulación.

TAG Xochi

Aquellos que deseen extender este beneficio, podrá adquirir un acceso llamado "Tag Xochi", que es un dispositivo electrónico de cobro automático que permitirá a los conductores pasar por las garitas sin necesidad de detenerse para efectuar el pago del peaje.

Lo podrás adquirir de manera opcional y se usará mediante una aplicación móvil vinculada al dispositivo y no tienen ningún costo de adquisición o descarga.

Una vez instalado el TAG Xochi, los usuarios podrán realizar recargas a través de una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, sin importar la entidad financiera a la que pertenezca.

Con este accesos podrá mantener la tarifa de apertura.

Para resolver cualquier duda relacionada con el funcionamiento de la autopista, el TAG Xochi o las formas de pago, los usuarios podrán comunicarse a la línea de atención habilitada las 24 horas del día, los siete días de la semana, al número 7720-4500 o al Whastapp 7720-4545.