Ataque en la San Juan: discusión termina en balacera y un fallecido

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La víctima ya fue identificada y el tránsito se ha visto afectado en cercanías del monumento a la Revolución por las diligencias de las autoridades.

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Un incidente armado ocurrió la noche de este miércoles 17 de junio en la calzada San Juan y 2a. avenida de la zona 4 de Mixco.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y le realizaron maniobras de reanimación a la víctima, pero minutos después se confirmó que falleció debido a la gravedad de las heridas.

Ataque armado deja un fallecido en la calzada San Juan y 2a. avenida de la zona 4 de Mixco, en el ingreso al Paseo de los Campeones.



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Se trata de José Vinicio Celis Estrada, de 36 años, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

El tránsito se ha visto afectado luego de este hecho de violencia en el ingreso al Paseo de los Campeones.

Las versiones iniciales aseguran que el ataque armado se originó tras una discusión en el tránsito.