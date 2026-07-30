Crimen en la zona 12: una persona queda sin vida tras un ataque

El hecho criminal se registró a plena luz del día cuando la víctima se encontraba en la vía pública.
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Un incidente armado ocurrió la tarde de este jueves 30 de julio en el sector final de la línea férrea, en la zona 12 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector que escucharon las detonaciones de arma de fuego, pero tras arribar al lugar constataron que la víctima ya había fallecido por la gravedad de las heridas de bala.
La víctima es un hombre que aún no ha sido identificado, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) ha resguardado la escena del crimen.
De momento se está a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias de ley y determinar las causas del hecho de violencia.