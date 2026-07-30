¡Robo de madrugada! Cámara capta a grupo de hombres robando vehículos

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Los delincuentes quedaron grabados cuando robaron el vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

El robo de una motocicleta quedó grabado en video por medio de una cámara de seguridad en el kilómetro 16.3 de la ruta al Atlántico, en la colonia Pinares de Llano Largo, en la zona 25 de la ciudad capital.

En las imágenes se observa el momento en que un grupo de cinco hombres se acerca al vehículo estacionado en la calle y tres de ellos lo observan detalladamente mientras los otros dos vigilan el sector.

Con una herramienta rompen los candados con los que se encontraba la motocicleta y en cuestión de segundos estos individuos, que vestían sudaderos con capucha e incluso dos de ellos con casco, arrancan y se roban el vehículo de dos ruedas.

De acuerdo con los denunciantes, estos delincuentes habrían hurtado dos motocicletas más durante esta madrugada de jueves, entre las 2:30 y 3:00 horas.

Mira aquí el video:

#AlertaGT | DENUNCIA CIUDADANA | ROBO DE MOTOCICLETAS EN PINARES DE LLANO LARGO. ❌️



Durante la madrugada, aproximadamente a las 2:30 a. m., un grupo de cinco hombres ingresó a un sector de Pinares de Llano Largo km. 16.3 #CarreteraAlAtlántico, donde utilizaron una… pic.twitter.com/ST5emVGNqe — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) July 30, 2026

Asimismo, hacen el llamado a los vecinos a mantenerse alerta y reforzar las medidas de seguridad.