Ataque en zona 13: joven fallece tras hecho armado esta tarde

- La víctima, quien ya fue identificada, murió debido a la gravedad de las heridas tras ser atacada a plena luz del día. OTRAS NOTICIAS: Caravanas de taxistas: manifestantes llegan al Centro Histórico Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 24 de julio en la 28 calle "B" y 13 avenida "A" de la colonia Santa Fe, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales. Al arribo de los socorristas, se constató que esta persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas por los proyectiles de arma de fuego. Las autoridades acordonaron la escena del crimen. (Foto: CBM) Familiares se presentaron al lugar de los hechos e identificaron a la víctima como: Jostin Ramírez Giménez, de 21 años. De momento se desconoce la causa de este hecho de violencia, el cual es investigado por las autoridades correspondientes. Familiares identificaron a la víctima como: Jostin Ramírez Giménez, de 21 años. (Foto: CBM)