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Ataque en zona 13: joven fallece tras hecho armado esta tarde

  • Por Geber Osorio
24 de julio de 2026, 14:24
Ciudad de Guatemala
La víctima quedó sin vida sobre la cinta asfáltica de la zona 13. (Foto: CBM)

La víctima quedó sin vida sobre la cinta asfáltica de la zona 13. (Foto: CBM)

La víctima, quien ya fue identificada, murió debido a la gravedad de las heridas tras ser atacada a plena luz del día.

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Un incidente armado ocurrió la tarde de este viernes 24 de julio en la 28 calle "B" y 13 avenida "A" de la colonia Santa Fe, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala.

Desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones a un hombre, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales.

Al arribo de los socorristas, se constató que esta persona ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas por los proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades acordonaron la escena del crimen. (Foto: CBM)
Las autoridades acordonaron la escena del crimen. (Foto: CBM)

Familiares se presentaron al lugar de los hechos e identificaron a la víctima como: Jostin Ramírez Giménez, de 21 años.

De momento se desconoce la causa de este hecho de violencia, el cual es investigado por las autoridades correspondientes.

Familiares identificaron a la víctima como: Jostin Ramírez Giménez, de 21 años. (Foto: CBM)
Familiares identificaron a la víctima como: Jostin Ramírez Giménez, de 21 años. (Foto: CBM)

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