Caravanas de taxistas: manifestantes llegan al Centro Histórico

Los manifestantes ya se encuentran en las afueras del Congreso de la República.
EN CONTEXTO: ¡Atención! Así se encuentran los bloqueos y caravanas a esta hora
Distintos grupos de taxistas y transportistas realizaron caravanas desde varios puntos de la ciudad este viernes 24 de julio, en forma de protesta por el alza de los precios de los combustibles.
En horas de la tarde estos manifestantes llegaron al Centro Histórico y se dirigieron hacia la 8a. avenida en las afueras del Congreso de la República, en donde el paso vehicular ha quedado bloqueado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que, brinda apoyo y ayuda mediante monitoreo y regulación del tránsito para reducir las afectaciones a la circulación vehicular en el sector.
Bloqueos
Sin embargo, en algunos departamentos continúan puntos bloqueados, siendo los siguientes:
- Km. 280 de la ruta CA-1 Occidente, San Rafael Pétzal, Huehuetenango.
- Km. 290 de la ruta RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.
- Km. 224 de la ruta RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz.