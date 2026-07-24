Caravanas de taxistas: manifestantes llegan al Centro Histórico

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Los manifestantes ya se encuentran en las afueras del Congreso de la República.

Distintos grupos de taxistas y transportistas realizaron caravanas desde varios puntos de la ciudad este viernes 24 de julio, en forma de protesta por el alza de los precios de los combustibles.

En horas de la tarde estos manifestantes llegaron al Centro Histórico y se dirigieron hacia la 8a. avenida en las afueras del Congreso de la República, en donde el paso vehicular ha quedado bloqueado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que, brinda apoyo y ayuda mediante monitoreo y regulación del tránsito para reducir las afectaciones a la circulación vehicular en el sector.

Taxistas y demás transportistas ya se encuentran en las afueras del Congreso de la República para manifestar su rechazo al alza de los precios de los combustibles.



: Wilder López / Soy502 pic.twitter.com/8UXvUHftsM — Geber Osorio (@OsorioGeber) July 24, 2026

Bloqueos

Sin embargo, en algunos departamentos continúan puntos bloqueados, siendo los siguientes: