¡Al alza! Precios del petróleo suben por nuevas preocupaciones en Medio Oriente

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El precio del barril de Brent del mar del Norte superó los 90 dólares, algo que no sucedía desde que inició junio.

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Los precios del petróleo subieron este martes por el temor de que el conflicto en Medio Oriente se extienda al mar Rojo y perturbe aún más los suministros globales de crudo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, ganó un 2.01% hasta 91.01 dólares. Fue la primera vez que cerró por encima de los 90 dólares desde comienzo de junio.

Su equivalente estadounidenses, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto, aumentó un 2.02% hasta 84.91 dólares.

El deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz "aumenta las preocupaciones sobre la seguridad del suministro de petróleo" y la "incertidumbre" por las perspectivas de los mercados, advirtió el martes el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.

Los precios de los combustibles estarían subiendo ante las hostilidades por el estrecho de Ormuz. (Foto ilustrativa: iStock)

Por el mar Rojo

Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo en el mundo, había desviado por el mar Rojo una gran parte de sus cargamentos en respuesta al bloqueo de Ormuz.

Pero esa alternativa ahora está en entredicho luego del anuncio del bloqueo marítimo a Arabia Saudita orquestado por los rebeldes hutíes apoyados por Irán en Yemen.

La firma de seguridad marítima Vanguard Tech identificó el martes, por primera vez, a dos buques que habían dado la vuelta en el mar Rojo después de cargar crudo saudita en el puerto de Yanbu.