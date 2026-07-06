¡Volcado y atravesado! Así quedó un auto en un paso a desnivel de Quetzaltenango

El conductor de 21 años se negó a recibir asistencia médica en el lugar. El carro quedó volcado en la zona 9 de Quetzaltenango.
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Un accidente de tránsito, ocurrido durante la tarde de este domingo 5 de julio, en la avenida Las Américas, zona 9 de Quetzaltenango, dejó solo daños materiales y un vehículo volcado aparatosamente.
El conductor de un automóvil perdió el control y volcó en la parte baja del paso a desnivel ubicado en el sector.
Bomberos Voluntarios de Campo Escuela atendieron la emergencia y afirmaron que el conductor de 21 años rechazó la asistencia médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para determinar las causas del percance.
Mira aquí el video:
La avenida Las Américas es una de las arterias más transitadas de Quetzaltenango, conectando sectores comerciales y residenciales clave.
El paso a desnivel en la zona 9 ha sido escenario constante de percances viales, a menudo atribuidos al exceso de velocidad y la falta de señalización adecuada.