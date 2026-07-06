Video: conductores se van a los golpes en pleno tránsito de zona 17

Los dos conductores se agarraron a puñetazos hasta terminar sobre el arriate.
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Dos conductores perdieron la paciencia y se fueron a los golpes en el tránsito de la zona 17. El hecho se registró la noche del domingo 5 de julio.
Según las imágenes, los dos conductores se bajaron de sus autos para discutir.
La pelea subió de tono y ambos se agarraron a golpes hasta terminar sobre el arriate central de la vía. Hasta ahora se desconoce la razón que provocó la pelea.
Un conductor que venía atrás grabó el momento.
Mira aquí el video:
La zona 17 capitalina, específicamente en la ruta al Atlántico, es uno de los sectores con mayor carga vehicular en la Ciudad de Guatemala.
Diariamente, miles de conductores enfrentan congestionamientos severos, lo que eleva los niveles de estrés y la probabilidad de incidentes viales.
Videos de peleas callejeras se vuelven virales con frecuencia, reflejando una creciente falta de tolerancia y cortesía vial entre los guatemaltecos durante las horas de mayor tráfico.